Brozovic, segnali incoraggianti: rinnovo con l’Inter prima di Natale? – CdS

Brozovic è vicino al rinnovo con l’Inter. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, arrivano sempre più segnali incoraggianti riguardo il suo rinnovo con i nerazzurri.

RINNOVO VICINO – Brozovic vicino alla firma con l’Inter per il rinnovo. L’obiettivo dell’Inter è quella di blindare il centrocampista croato prima di Natale, e a giorni ci sarà un nuovo contratto per cercare di trovare la quadra definitiva: in ballo c’è da limare la distanza di un milione (o poco più) tra domanda e offerta, ma Brozovic è sempre più convinto di non voler aspettare l’offerta di un top club europeo.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti