Brozovic, rinnovo prima del derby Inter-Milan? Si cerca ultimo accordo – SI

Su Brozovic anche gennaio si chiude senza novità sul rinnovo. L’Inter, però, conta di chiudere l’accordo prima del derby contro il Milan: ufficialità in pochi giorni?

TENTATIVO – Sabato 5 febbraio si giocherà il derby Inter-Milan e, in quella data, la speranza è che Marcelo Brozovic abbia già rinnovato il contratto. L’obiettivo della società, racconta Sportitalia, è di chiudere l’accordo in pochi giorni. Questa settimana, chiuso il mercato, il prolungamento del centrocampista torna a essere una priorità, dopo che nella scorsa si è pensato agli acquisti di Robin Gosens e Felipe Caicedo. Manca l’ultimo passo per la firma di Brozovic: la speranza è che arrivi in tempi rapidi.