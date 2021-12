Brozovic, rinnovo più vicino: prossima offerta dell’Inter decisiva – CdS

Brozovic, continuano i dialoghi con l’Inter per quanto riguarda il rinnovo di contratto. I nerazzurri vorrebbero chiudere prima di Natale, ma la trattativa “rischia” di andare a oltranza. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la società di Viale della Liberazione ha un piano ben preciso.

PER IL RINNOVO – Brozovic, proseguono i colloqui tra Inter e l’entourage del centrocampista croato anche dopo la trasferta di Madrid. C’è la volontà da parte di entrambi di proseguire insieme, ma bisogna trovare l’intesa giusta, e l’Inter in tal senso è pronta a riconoscere a Brozovic uno stipendio in linea con lo status di giocatore cardine della squadra, e si è visto anche contro il Real Madrid. La differenza tra domanda è offerta è di circa un milione o un milione e mezzo, ma occorre altro tempo per trovare la soluzione giusta. L’intesa, secondo il quotidiano romano, può arrivare comunque per una cifra intorno ai 5,8 e i 6 milioni. Le pretese dal parte del giocatore si sono abbassate e c’è fiducia per una fumata bianca.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona