Brozovic e il rinnovo, piccolo rinvio (burocratico) ma l’Inter non c’entra – CdS

Brozovic rinnoverà il suo contratto con l’Inter, dubbi non ce ne sono. Il Corriere dello Sport, però, segnala come ci sia un nuovo slittamento per quanto riguarda l’annuncio ufficiale.

LA FIRMA SI FA ATTENDERE – Per Marcelo Brozovic non sarà oggi il giorno dell’annuncio del suo rinnovo di contratto con l’Inter. Lo segnala il Corriere dello Sport, ma nessuna paura: la firma arriverà. Semplicemente il suo nuovo agente, il croato-australiano Nikola Mandic, ha da sistemare alcune formalità burocratiche che non riguardano la società nerazzurra. La già citata firma arriverà assieme all’annuncio, fra qualche giorno, ma il rinnovo di Brozovic non è più in discussione. L’intesa è totale, già definita, pericoli non ce ne sono più. Solo bisogna ancora pazientare un minimo. E con Brozovic che, saltando Inter-Fiorentina, non risponderebbe alla convocazione della Croazia (vedi articolo) avrà anche il tempo durante la sosta rimanendo a Milano.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

