Brozovic, il rinnovo con l’Inter è sempre più vicino. Distanza Perisic

Brozovic rinnoverà con l’Inter nei prossimi giorni. La nuova proposta dei nerazzurri, a meno di clamorose sorprese, sarà accettata dal centrocampista. Per Perisic, situazione più complicata

RINNOVI − Un croato si l’altro ancora no. Sono ore piuttosto frenetiche in casa Inter con la firma di Onana (vedi articolo) e i rinnovi in vista di Brozovic e Perisic. La situazione dei due connazionali però è abbastanza diversa. A giorni, infatti, dovrebbe arrivare la fumata bianca definitiva per il regista. Come riporta Sport Mediaset, la dirigenza nerazzurra è pronta a presentare una nuova offerta al giocatore e al padre-agente: 6,5 milioni di euro. La richiesta di Brozovic è di sette ma la sensazione è che si possa riuscire a trovare una quadra definitiva già prossima settimana. Differente il caso di Perisic. Il laterale chiede una cifra intorno ai 6 milioni per tre anni, l’Inter è invece offre un biennale a 4 milioni.