Brozovic e il rinnovo, dall’Inter sempre più fiducia. Come lui Perisic? – SI

Brozovic da ieri è a rischio firma a parametro zero con un’altra squadra per la prossima stagione, ma l’Inter resta fiduciosa di chiudere a breve. Secondo Sportitalia per Perisic situazione simile.

SI CHIUDE? – C’è sempre maggiore fiducia nell’Inter per arrivare a un accordo con Marcelo Brozovic sul rinnovo. La trattativa prosegue, e questo è già un segnale di come il giocatore non abbia chiuso la porta. Secondo Sportitalia, pur dovendo mantenere tutte le precauzioni del caso visto che ora può firmare con chiunque, per Brozovic si va verso la permanenza. E anche per Ivan Perisic l’ottimismo regna, una netta differenza rispetto a non molto tempo fa.