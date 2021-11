Brozovic, rinnovo in salita. L’Inter si gioca la carta Barella?

Il rinnovo di Marcelo Brozovic non sembrerebbe essere dietro l’angolo, anzi: per questo motivo potrebbe essere prezioso per l’Inter giocarsi la carta Nicolò Barella.

RINNOVO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, per il rinnovo fino al 2026 di Nicolò Barella sarebbe tutto fatto, anzi oggi sarebbe il giorno per la firma. La situazione invece sarebbe ben diversa per Marcelo Brozovic. Il contratto del croato è in scadenza a fine giugno. L’Inter sta facendo di tutto per giungere ad un’intesa con il giocatore. La trattativa però non sarebbe facile. Il club nerazzurro potrebbe offrire 6 milioni di euro a stagione, in rialzo rispetto ai 4,2 milioni attuali, ma comunque inferiori rispetto a quelli che metterebbero sul piatto molte società, tra cui il PSG.

VOLONTÀ – Decisiva potrebbe essere la volontà del calciatore che mai ha mostrato il desiderio di andare via, ma neanche fretta di mettersi al tavolo per una trattativa. Fino a questo momento i contatti con il padre manager sono stati interlocutori. Dal canto loro i nerazzurri conterebbero di fare presto chiarezza per non andare oltre gennaio. Non facile fare previsioni. In tutto questo la carta Barella potrebbe essere preziosa da giocare.

Fonte: SportMediaset.it