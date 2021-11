Brozovic, rinnovo in bilico con l’Inter. Conte al Tottenham decisivo? – TS

La trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic all’Inter potrebbe complicarsi ulteriormente con l’arrivo di Antonio Conte al Tottenham. Secondo TuttoSport, il croato potrebbe partire.

IN SCADENZA – Come ormai noto da tempo, il contratto di Marcelo Brozovic è in scadenza a giugno 2022. Tra i big è l’unico rimasto in bilico. Il suo entourage non ha ancora risposto all’invito della dirigenza per discutere del rinnovo, e lo sbarco di Antonio Conte al Tottenham può essere un fattore nella trattativa. Per firmare vuole un ingaggio molto importante tra i 6 e i 6,5 milioni più bonus. Diventare una stella in Premier League può rappresentare un fattore importante.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino