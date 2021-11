Brozovic e il rinnovo, decide il padre! Volontà Inter chiara – SI

Brozovic è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 e in settimana è salita la preoccupazione per il rinnovo che continua a non arrivare (vedi articolo). Pedullà, in apertura di Aspettando il weekend su Sportitalia, segnala come il padre abbia un ruolo fondamentale.

L’ORA DELLA SCELTA – Per Marcelo Brozovic l’Inter deve evitare di perderlo a zero e trovare una soluzione in tempi brevi. Da un po’ di tempo il centrocampista ha lasciato il suo agente, dando la procura al padre aiutato da un avvocato. Alfredo Pedullà riepiloga la situazione: «Per Brozovic devi trattare con il padre, che è il suo agente. Ci sono quelle parole di Giuseppe Marotta che sono un manifesto: “Rinnoveranno tutti”, ha detto qualche settimana fa. Su Brozovic devi lavorare con la famiglia e quando lo fai ci sono dei rischi, ma è la volontà dell’Inter».