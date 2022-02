Brozovic, rinnovo con l’Inter vicino! Proseguono i contatti frequenti – SI

Per Brozovic il rinnovo con l’Inter dovrebbe essere imminente, in un momento in cui bisogna fare presto visto che il croato ha poco più di quattro mesi residui. Secondo Sportitalia proseguono i contatti e c’è ottimismo.

VERSO LA FUMATA BIANCA – Per Marcelo Brozovic la sensazione è che alla fine si arriverà al rinnovo con l’Inter. Come riportato durante Calcio Weekend su Sportitalia i contatti con il padre-agente, presente peraltro mercoledì al Meazza per la partita col Liverpool, proseguono frequenti. La volontà è di chiudere in tempi rapidi e c’è ottimismo di arrivare a un accordo. Un po’ diversa la situazione legata a Ivan Perisic, ma intanto per Brozovic il rischio di uno “scippo” sembra lontano.