Brozovic, rinnovo con l’Inter vicino. Marotta ribadisce una volontà

Brozovic, adesso manca veramente poco all’ufficialità del rinnovo con l’Inter. Anche Beppe Marotta nel prepartita di Inter-Milan ha ribadito la volontà di entrambe le parti.

PRESTO IL RINNOVO – Brozovic, questione di pochi dettagli e presto prolungherà il matrimonio con l’Inter, con tanto di annunci ufficiali, magari a ridosso della partita contro il Liverpool, (o subito dopo?). Le parole di Beppe Marotta, nel pre-partita di Inter-Milan, vanno proprio in questa direzione: «C’è la volontà di entrambe le parti per proseguire, lavoriamo con Ausilio per chiudere velocemente. È il desiderio della tifoseria».