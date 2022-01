Brozovic e il rinnovo con l’Inter, non formalità ma annuncio per Zhang – SI

Per il rinnovo di Brozovic all’Inter la sensazione è che si sia alle battute finali. L’arrivo del presidente Zhang a Milano dovrebbe porre la parola fine, con la firma sul contratto. Da Sportitalia il giornalista Palmeri indica le tempistiche.

IN CHIUSURA? – Per Tancredi Palmeri l’ottimismo sul rinnovo con l’Inter è più o meno giustificato: «Per Marcelo Brozovic non sarebbe corretto dire che è una formalità. Circa un milione di euro, forse qualcosa in meno, non sono solo una formalità. Ma i vari incontri, le lodi dell’allenatore e la fiducia sono evidenti segnali di come proseguano le situazioni. È anche facile pensare che Steven Zhang voglia bagnare il suo ritorno con qualche annuncio del genere. Lautaro Martinez doveva essere per forza annunciato prima, anche Federico Dimarco e altri non sono sullo stesso status. Prima di andarsene è facile attendersi un annuncio come quello di Brozovic. Rimarrà circa due settimane Zhang, fino a circa la prossima pausa di campionato: ci sono i tempi».