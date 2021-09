Brozovic, rinnovo più complicato. Dopo Lautaro Martinez altre 2 firme – SI

Brozovic è la questione più impellente in casa Inter in tema di contratti. Secondo quanto riporta Sportitalia, dopo quello di Lautaro Martinez, arriverà il rinnovo anche per altri due intoccabili della rosa.

FIRME IN ARRIVO – L’Inter, dopo l’accordo con Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto (vedi articolo), si troverà ad affrontare lo stesso discorso anche con altri tre giocatori della rosa di Simone Inzaghi. Il primo in assoluto sarà Marcelo Brozovic, in scadenza nel 2022 e quindi il più urgente e anche il più complicato. Quello dell’attaccante argentino è invece ormai praticamente solo da formalizzare, i nerazzurri si sono mossi in anticipo per evitare problemi nella prossima sessione di mercato. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari di Sportitalia, dopo Lautaro Martinez si passerà a parlare con Nicolò Barella, che è in scadenza nel 2024 ma ha meritato sul campo il rinnovo con adeguamento. Stesso discorso per Stefan de Vrij, che sarà il terzo intoccabile a rinnovare il suo contratto con l’Inter. L’unico problema, al momento, riguarda Brozovic.