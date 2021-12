Brozovic rinnoverà il contratto con l’Inter? Arrivano segnali positivi

Brozovic non ha ancora rinnovato il suo contratto con l’Inter. Entrambe le parti però hanno tutta l’intenzione di raggiungere ad un accordo. Occhio ai prossimi giorni

RINNOVO − La telenovela Marcelo Brozovic-Inter potrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni. Come riporta Sport Mediaset, arrivano segnali decisamente positivi sia dal giocatore che dal club. Dopo un continuo andirivieni ormai in auge da un paio di mesi, è attesa la fatidica fumata bianca. Già nei prossimi giorni, le parti si incontreranno per trovare la quadra definitiva. Dunque, dopo Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Federico Dimarco, l’Inter è pronta a blindare un altro giocatore fondamentale.