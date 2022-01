Brozovic verso rinnovo con l’Inter in tempi brevi! Perisic situazione diversa – Sky

Brozovic, a differenza di Perisic, è vicino a rinnovare il suo contratto con l’Inter. Di Marzio, in apertura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, ha subito una notizia di rilievo per quanto riguarda i nerazzurri.

RINNOVO VICINO! – Gianluca Di Marzio annuncia: «Più ottimismo per Marcelo Brozovic rispetto a Ivan Perisic. Nel senso: Perisic ha fatto delle richieste importanti, legittime, fra i cinque milioni e mezzo/sei. L’Inter gli ha detto che se li trova può firmare, non ritiene di darli come valutazioni nonostante l’ultima stagione e mezzo. Farà un giro d’orizzonte coi suoi agenti, per capire se qualcuno glieli dà. Per Brozovic l’Inter conta di poter arrivare al rinnovo in tempi brevi».