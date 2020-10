Brozovic al PSG avanza: scambio con l’Inter? Il giocatore e i problemi

Condividi questo articolo

Brozovic può davvero diventare un’idea concreta per il PSG. Dopo l’indiscrezione lanciata stanotte dalla Francia (vedi articolo) ora è Sky DE in Germania a rilanciare l’operazione con l’Inter. Ci sarebbe un giocatore offerto ai nerazzurri, ma anche delle difficoltà.

VA VIA DAVVERO? – Il PSG sta discutendo con Marcelo Brozovic per un trasferimento. Lo riporta il giornalista di Sky DE Max Bielefeld, definendo il croato un’idea di Leonardo. L’intenzione dei parigini è di proporre all’Inter uno scambio con Leandro Paredes, oppure un prestito con opzione per il riscatto. Tuttavia la trattativa non è affatto semplice. In primis il centrocampista argentino non vuole lasciare Parigi, poi l’ingaggio del croato è un problema. Con poco più di quarantotto ore alla fine del mercato da capire se Brozovic potrà davvero andare via.