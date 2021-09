Brozovic prossimo a rinnovare, padre e avvocato a Milano: incontro in vista – TS

Brozovic, pilastro del centrocampo dell’Inter di Simone Inzaghi, presto discuterà con la dirigenza dell’Inter riguardo il rinnovo di contratto. Di seguito i dettagli secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “TuttoSport”.

RINNOVO IN VISTA – Il contratto di Marcelo Brozovic scadrò il prossimo giugno. Il croato si aspetta un aumento del suo ingaggio, che ad oggi ammonta a 3,5 milioni di euro netti a stagione. La volontà sua e dell’Inter, comunque, è quella di proseguire insieme un’avventura cominciata in nerazzurro ben sei anni fa. Da allora tutto è cambiato: è diventato un pilastro della squadra, l’Inter si è laureata campione d’Italia senza dimenticare a livello globale la finale del Mondiale disputata nel 2018 con la Croazia. Ieri, secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, è stato avvistato a Milano, Ivan Brozovic, padre e rappresentante del giocatore, insieme all’avvocatessa di fiducia. Possibile che quando il giocatore rientrerà in Italia dopo gli impegni con la Nazionale, ci sarà un incontro per discutere del prolungamento del contratto. Brozovic dal canto suo si aspetta un aumento pari allo stipendio di Calhanoglu, cioè da 5 milioni netti a stagione.

Fonte: TuttoSport – S.T.