Brozovic, presto nuova offerta. Barcellona aveva proposto uno scambio! – SI

Brozovic e l’Inter sono al lavoro per trovare l’accordo per il rinnovo (vedi articolo), ma sul centrocampista croato rimane forte l’interesse del Barcellona. Il giornalista Longari di “Sportitalia” riporta un retroscena sui blaugrana.

FASE CALDA – Marcelo Brozovic ha il contratto in scadenza nel 2022 e per l’Inter, dopo l’accordo con Lautaro Martinez, è la situazione più urgente da risolvere. Nei prossimi giorni i nerazzurri cercheranno di chiudere l’accordo, per evitare l’assalto delle big europee, tra cui il Barcellona. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari di “Sportitalia”, tra l’Inter e i blaugrana c’è stato un contatto in passato per quanto riguarda il centrocampista croato: “L’Inter procederà ad una nuova proposta per cercare di blindare Brozovic. Retroscena sull’interesse del Barcellona: ai tempi del sondaggio nerazzurro per Emerson Royal il Barça rispose che avrebbe gradito in cambio il croato”. Emerson Royal oggi è in forza al Tottenham, ma l’interesse del Barcellona per Brozovic è ancora concreto.

Fonte: Twitter – Gianluigi Longari