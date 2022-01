Brozovic, presto l’annuncio. Satriano rinnova e vola in Francia – TS

Brozovic, tutto pronto per l’annuncio ufficiale del rinnovo. Come lui anche il giovane Satriano presto rinnoverà il suo contratto con l’Inter, così come specificato da TuttoSport. Dopo sarà ceduto in prestito al Brest.

RINNOVI – Brozovic pronto al rinnovo, molto presto verrà annunciato il tanto agognato prolungamento del contratto sino al 30 giugno 2026, dove intanto guadagnerà 6-6,5 milioni di euro a stagione più eventuali bonus. Altro rinnovo in vista è quello del giovane Satriano, che firmerà il suo nuovo contratto fino al 2026 (o 2027), e poi verrà ceduto in prestito, al 90% al Brest, in Francia.

Fonte: TuttoSport