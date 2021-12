Brozovic e Perisic rinnovano con l’Inter? Le tempistiche chieste dalla società

Brozovic e Perisic sono entrambi in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno. L’Inter, tuttavia, vorrebbe chiudere in tempi brevi la situazione legata al rinnovo: ecco con quali tempistiche, secondo Sportitalia.

SI CHIUDE? – Per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic la partita rinnovo è apertissima. Entrambi in scadenza di contratto al 30 giugno 2022, entrambi con possibilità di prolungare la loro permanenza all’Inter iniziata nel 2015 (per il primo a gennaio, per il secondo ad agosto). Secondo Sportitalia l’obiettivo della società è di accelerare prima di Natale, in modo da trovare l’accordo definitivo. Da qui a dieci giorni, quindi, l’Inter avrà nuovi contatti diretti con un obiettivo chiaro: non iniziare il nuovo anno con Brozovic e Perisic ancora a scadenza.