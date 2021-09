Brozovic, per il rinnovo tutto rimandato: padre a Milano per altri motivi – TS

Brozovic prossimo al rinnovo con l’Inter, ma non è questo il momento. Nei giorni scorsi il padre – e procuratore -, è stato a Milano, ma secondo quanto riportato da “TuttoSport” oggi in edicola, non per parlare di rinnovo con la società nerazzurra. Discorso dunque rimandato, ma l’intenzione è quella di proseguire insieme.

RINNOVO – Brozovic prossimo a rinnovare con l’Inter, ma non adesso. In questi giorni “TuttoSport” ha raccontato della presenza del padre-agente a Milano, insieme all’avvocato di famiglia. Tutto faceva pensare a un rinnovo imminente, e invece, sempre secondo quanto riportato oggi dal quotidiano torinese, il motivo della presenza del padre a Milano era solo per affari legati al marchio “Epic Brozo”. Comunque sia, Brozovic a Milano si trova benissimo e non ha intenzione di lasciare l’Inter. L’idea di entrambe le parti è quella di proseguire insieme.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna