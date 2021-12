Brozovic, per il rinnovo c’è uno scoglio da superare: no alla prima offerta – CdS

Brozovic, il primo incontro prima di Natale c’è stato, la fumata bianca no. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il croato ha rifiutato la prima offerta proposta dall’Inter, ma il club è fiducioso e il clima è disteso.

PRIMO NO – Brozovic adesso guadagna 4,5 milioni netti a stagione e a inizio campionato ne pretendevo 7-8. L’Inter si è detta disposta a inserirlo nella prima fascia di stipendi e gli ha proposto un rinnovo da 5,5 milioni a salire fino al 2025. Per il momento non è stato sufficiente per ottenere il suo OK, ma il clima tra le parti resta disteso. Prima di Inter-Torino, Piero Ausilio ha incontrato il padre-agente del centrocampista croato. Sono stati fatti passi avanti, ma la discussione è stata rimandata a gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti