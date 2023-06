Brozovic, per il Barcellona una delle alternative a centrocampo

Marcelo Brozovic non è sicuro del suo futuro all’Inter, in Europa molti club sono interessati. Il Barcellona è in prima linea per il centrocampista nerazzurro secondo Mundo Deportivo.

ADDIO? – Marcelo Brozovic andrà via forse dall’Inter. Il Barcellona è interessato al centrocampista dell’Inter come alternativa in caso non venga acquistato Martin Zubimendi. La dirigenza blaugrana reputa il croato l’uomo giusto per il post Sergio Busquets, che ha appena lasciato il club. Il Barcellona ha già contattato Brozovic lo scorso gennaio, potrebbe aiutare l’interesse di Franck Kessié della società nerazzurra.

Fonte: mundodeportivo.com