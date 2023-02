Brozovic per la giusta cifra può lasciare l’Inter: individuato il sostituto − TS

L’Inter fino alla scorsa stagione difficilmente avrebbe rinunciato a Brozovic. Ora però le cose potrebbero cambiare, soprattutto vista le prestazioni di Calhanoglu nel suo ruolo. Come riportato da Tuttosport, la società non chiude la porta in caso di offerta giusta e valuta il sostituto.



POSSIBILE ADDIO − Fino alla passata stagione nessuno avrebbe messo in dubbio la permanenza di Marcelo Brozovic all’Inter. Quest’anno però qualcosa è cambiato e il croato non sembra essere più considerato incedibile. Le ottime prestazioni di Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista hanno minato la posizione del numero 77, tanto che la dirigenza sarebbe disposta a lasciarlo partire per una cifra congrua al suo valore. Brozovic dal canto suo ha già dichiarato di voler rimanere alla corte di Simone Inzaghi, ma se dovesse arrivare una super offerta da un top club difficilmente potrebbe rinunciare. In considerazione di questa ipotesi l’Inter sta già sondando il mercato in cerca di un possibile sostituto. Il profilo ideale, stando a Tuttosport, sarebbe quello di Franck Kessié, ma il centrocampista del Barcellona guadagna troppo per le possibilità economiche dell’Inter. Ecco allora che la soluzione potrebbe arrivare proprio dalla Liga. Piero Ausilio ha messo gli occhi sul giovane talento Yunus Musah, americano del Valencia. Il giocatore ha caratteristiche simili a quelle di Kessié, con la differenza che andrebbe però a guadagnare molto meno dell’ivoriano e di Brozovic.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino