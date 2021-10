Brozovic, oggi primo incontro con l’Inter per il rinnovo di contratto – TS

Brozovic, oggi l’incontro per il rinnovo di contratto. Il suo entourage, secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, chiede 6 milioni.

PRIMO ROUND – Brozovic e Inter vogliono proseguire insieme questa avventura, e per questo motivo oggi a Milano andrà in scena il primo incontro tra la dirigenza nerazzurra e Ivan Brozovic, padre-agente del centrocampista croato. Le intenzioni della società sono chiare: rinnovare il prima possibile il contratto in scadenza a giugno 2022, prima che il giocatore possa essere libero di firmare a parametro zero per qualche squadra. Stessa volontà per Brozovic, che si trova bene a Milano, considerando inoltre il su brand ‘Epic Brozo’. Situazione ancora tutta da chiarire: il suo entourage chiede 6-6,5 milioni più bonus per firmare, e non è detto che l’Inter gli offra subito la cifra gradita. Dall’ambiente nerazzurro però filtra ottimismo, nonostante l’interesse di PSG, Chelsea e Newcastle.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna