Brozovic, offerta Liverpool per il croato? La verità. Inter e Inzaghi chiari

Liverpool interessato a Marcelo Brozovic? Il punto sul presunto interessamento dei Reds per il croato dell’Inter di Simone Inzaghi.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, non ci sono conferme sulla notizia riguardo l’interessamento del Liverpool per Marcelo Brozovic. Nessuna offerta dei Reds per il centrocampista dell’Inter. Il croato, comunque, sarebbe ritenuto incedibile dal tecnico Simone Inzaghi e dal club nerazzurro.

Fonte: SportMediaset.it