Brozovic, offerta dell’Al Nassr per il croato. La risposta dell’Inter

L’Al Nassr avrebbe presentato un’offerta da 15 milioni di euro all’Inter per Marcelo Brozovic. La risposta del club nerazzurro.

OFFERTA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’Inter non ha preso in considerazione l’offerta dei sauditi dell’Al Nassr (15 milioni di euro) per Marcelo Brozovic. Un semplice no. Se ne riparlerà nel caso in cui dovessero giungere altre offerte. Ma il club nerazzurro non svende né smantella.

Fonte: SportMediaset.it