Brozovic non più incedibile! L’Inter fissa il prezzo: la situazione – SM

Marcelo Brozovic non è più centrale nel progetto dell’Inter. Tanto che, secondo SportMediaset, il croato potrebbe essere ceduto per finanziare il mercato in entrata

CESSIONE – Marcelo Brozovic, potrebbe essere uno dei big sacrificati sul mercato. Secondo SportMediaset il croato non è più centrale nel progetto nerazzurro ed il rapporto con il club, dopo i mesi turbolenti pre e post Mondiale, non è più idilliaco. La cessione del croato potrebbe consentire all’Inter di operare sul mercato ed accontentare le richieste di Inzaghi che punta ad un centrocampista di livello. L’Inter ha fissato il prezzo del centrocampista: servirà un’offerta da 25-30 milioni per far partire il croato da Milano. Su Brozovic si sono mossi già il Newcastle e diversi club arabi.

Fonte: SportMediaset