Brozovic non più indispensabile per l’Inter! Via con giusta offerta – CdS

Marcelo Brozovic potrebbe salutare l’Inter a fine stagione. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il croato non è ritenuto più indispensabile

CEDIBILE – Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l’Inter in estate. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Il croato, visti i problemi fisici, sta facendo fatica in questa stagione. Tanto che, secondo il quotidiano, una sua possibile partenza nella prossima sessione di mercato è tutt’altro da escludere. Come per molti dei big nella rosa nerazzurra molto dipenderà dalle offerte, ma per Brozovic a pesare è anche la carta di identità: il croato ha appena compiuto trent’anni e la prossima potrebbe essere una delle ultime occasioni per ricavare una cifra importante dalla sua cessione. Alla finestra resta il Barcellona, con Xavi che stravede per il numero 77 dell’Inter: lo considera il perfetto erede di Busquets. E nell’eventuale trattativa fra i club potrebbe rientrare anche Kessie.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno