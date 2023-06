Brozovic, ancora non è arrivato il sì all’Al-Nassr. Attesa – SI

Il CEO dell’Al-Nassr è stato quest’oggi a Milano per incontrare l’Inter. Oggetto di mercato è Marcelo Brozovic, Alfredo Pedullà ha detto questo su Sportitalia.

SITUAZIONE – Oggi sono arrivati i rappresentanti della società dell’Al-Nassr a Milano per incontrare la dirigenza dell’Inter per Marcelo Brozovic. L’accordo tra i due club per il croato c’è e la fiducia con il passare del tempo aumenta per la buona riuscita dell’operazione. Secondo Alfredo Pedullà c’è però da attendere, perché il sì di Brozovic non è ancora arrivato. Il giornalista predica prudenza finché il giocatore non arrivi ad esporsi.