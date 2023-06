Brozovic, no all’Al-Nassr: provocazione. Ecco cosa c’è dietro! − Sky

Marcelo Brozovic al momento ha detto no all’Al-Nassr rifiutando ben 20 milioni di euro di ingaggio. Vuole di più. L’Inter costretta ad aspettare

PROVOCAZIONE − Alessandro Sugoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, illustra la situazione legata al croato: «Brozovic? Offerti 20 milioni per tre anni, lui vuole 30 per due anni. Una sorta di provocazione. In realtà al momento lui non è convinto, l’Al-Nassr proverà a convincere il giocatore. Da capire con quali armi: sicuramente la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo. Ma al momento Brozovic è molto tentato dell’opzione Barcellona, che in questo momento non può presentare un’offerta cospicua all’Inter. Ha bisogno di tempo, per presentare un’offerta dai 15 ai 17 milioni».