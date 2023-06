Brozovic ha detto no all’Al-Nassr. Difficoltà per l’Inter – Sky

Marcelo Brozovic ha detto no all’offerta araba dell’Al-Nassr, è ancora convinto di voler rimanere in Europa. Gianluca Di Marzio racconta la giornata in casa Inter su Sky Sport.

NERVOSISMO – Una giornata alquanto nervosa in casa Inter per quanto riguarda le cessioni. Si pensava di concludere l’addio di Marcelo Brozovic direzione Al-Nassr, ma il giocatore secondo Gianluca Di Marzio ha rifiutato i 20 milioni di ingaggio per 3 anni offerti dal club arabo. L’Inter è rimasta spiazzata, il croato vuole il Barcellona anche con un contratto meno ricco. Il problema è che i blaugrana non hanno i soldi per fare una proposta ai nerazzurri, bisognerà aspettare una loro cessione per vedere almeno 17-18 milioni sul piatto.