Brozovic nel mirino del Bayern Monaco: 2 motivi. Inter, colpo stile Perisic

Conte Brozovic

Brozovic ha giocato un’ottima stagione con la maglia dell’Inter, ma ora potrebbe lasciare l’Inter sul mercato. Negli ultimi giorni, proseguono i rumors sul Bayern Monaco. Il portale Bavarian Football Works analizza i motivi del possibile arrivo del croato in Germania, sulla scia di Ivan Perisic

AFFARE POSSIBILE – Marcelo Brozovic è uno dei profili che potrebbe lasciare l’Inter nelle prossime settimane. Il centrocampista resta nel mirino del Bayern Monaco. Come sottolineano dalla Germania, il croato piace ai campioni d’Europa grazie alla sua grande duttilità che gli permetterebbe di adattarsi quasi a tutti i ruoli del centrocampo. Sarebbe inoltre un rincalzo essenziale, proprio come Perisic, per far rifiatare gli intoccabili del Bayern. Vedremo se la trattativa decollerà nelle prossime settimane.