Brozovic, manca l’OK definitivo all’Al-Nassr: l’Inter non può muoversi – Sky

Brozovic non ha ancora detto sì all’Al-Nassr, nonostante in serata sia arrivato l’accordo con l’Inter. Di Marzio, nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, dà notizie relative a come si sviluppa questa situazione.



L’OPERAZIONE SI FA ATTENDERE – Gianluca Di Marzio ha novità fresche di serata: «Oggi l’Al-Nassr era a Milano per prendere Marcelo Brozovic. Ha trovato l’accordo con l’Inter, sono partiti da quindici e arrivati a ventitré. In realtà Brozovic non ha ancora dato l’OK definitivo, si sta lavorando in queste ore. Dal suo OK arriva anche l’assalto a Davide Frattesi, con l’Al-Nassr che è fiducioso di prendere il croato».