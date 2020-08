Brozovic lascia l’Inter? Un “vecchio club” torna alla carica con forza

Brozovic Inter

Brozovic venerdì scorso potrebbe aver giocato la sua ultima partita con l’Inter. Il centrocampista croato risulta essere uno dei sacrificabili in vista della nuova stagione. Secondo il sito spagnolo Fichajes è tornato forte il Siviglia, che già lo voleva due anni fa.

SECONDO TENTATIVO – Marcelo Brozovic fu bloccato, il 31 gennaio 2018, quando sembrava già fatto il suo trasferimento dall’Inter al Siviglia in prestito. Una quarantina di giorni dopo, grazie a Luciano Spalletti, l’invenzione del cambio ruolo contro il Napoli che ha “allungato” la sua carriera in nerazzurro di due anni e mezzo. Ora, però, il croato sembra essere di nuovo in crescita, come peraltro fatto intendere da lui sui social. Secondo Fichajes proprio il Siviglia, avversario venerdì in Europa League, è tornato alla carica per Brozovic. Gli andalusi hanno perso Éver Banega, che ha lasciato il club a scadenza, e devono trovare un’alternativa migliore di Fernando e Nemanja Gudelj. Il centrocampista ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e, a meno di rinnovi ulteriori, è l’ultimo anno per cederlo a una buona cifra senza rischiare di doverlo svendere. Per Brozovic, quindi, l’opzione Siviglia potrebbe tornare d’attualità con l’Inter che stavolta non bloccherebbe il suo trasferimento.

