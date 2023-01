Brozovic-Kessié, pista (ad oggi) non calda: scambio difficile. I motivi − Sky

Lo scambio Brozovic per Kessié tiene banco per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Trattativa avanzata dalla Spagna, ma che ad oggi risulta di difficile definizione

SCAMBIO − Asse rovente quello tra Inter e Barcellona con i catalani che avrebbero proposto lo scambio Franck Kessié–Marcelo Brozovic. Non peraltro il solo, perché nelle ultime ore è stata sganciata un’altra bomba: ovvero, Correa in azulgrana e Depay in nerazzurro (vedi articolo). Rimanendo sulla prima proposta, secondo Marco Demicheli di Sky Sport 24, ad oggi è una pista che non riscalda. I motivi sono principalmente due: l’età e la differenza tecnica fra i due giocatori. Da capire se ci saranno evoluzioni nei prossimi giorni.