Brozovic-Kessie: è possibile, e per l’Inter è un affare! – TS

Nelle ultime ore si è parlato parecchio di alcuni scambi tra Inter e Barcellona (vedi articolo). Quello su cui ci sono delle possibilità è tra Marcelo Brozovic e Frank Kessie.

SCAMBIO – Nelle ultime ore non si parla d’altro. Lo scambio che potrebbe accendere il mercato è quello tra Marcelo Brozovic e Frank Kessie. Inter e Barcellona ne discuteranno e non è un’idea da scartare. Ne ha parlato TuttoSport, favorevole all’affare: «Kessie è arrivato solo a luglio, ma a Barcellona è chiuso. Un ritorno in Italia non gli dispiacerebbe affatto. Brozovic dapprima fondamentale è stato sostituito da Calhanoglu che ha fatto suo il ruolo. Il croato sarebbe il perfetto erede di Busquets a Barcellona, Kessie invece è un profilo che piace da tempo ai nerazzurri». Entrambi i giocatori interessano alle squadre già da qualche anno, ora si potrebbe trovare un incastro.

FISICO – Il quotidiano piemontese ha poi continuato spiegandone i benefici per l’Inter: «A dicembre Kessie era stato offerto all’Inter dall’agente. Ausilio era interessato ad averlo in prestito con parte dello stipendio pagato. Lui che lo aveva già cercato quando era al Milan. Nella rosa di Inzaghi manca un giocatore così, fisico. L’unico ad esserlo è Gagliardini. L’ivoriano e il croato hanno uno stipendio simile, da quel punto non ci sarebbero problemi. Rimane la questione cassa, per cui la società spera di piazzare Dumfries per una cifra vicino ai 50 milioni. Kessie è più giovane di 4 anni rispetto a Brozovic, la cui partenza nel bilancio dell’Inter rappresenterebbe una plusvalenza dato che il suo cartellino è quasi totalmente ammortizzato». Senza dimenticare anche i problemi fisici in particolare di quest’anno che stanno tenendo il 77 lontano dai campi.

fonte: TuttoSport – Federico Masini