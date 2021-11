Brozovic, Inter vuole chiudere prima di questa data. Presto nuovo incontro

Brozovic e l’Inter sono ancora in trattativa per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riporta il giornalista Romano, i nerazzurri vorrebbero trovare un accordo prima di Natale.

PROSSIMA MOSSA – Nel pre-partita di Inter-Shakhtar Donetsk, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato del rinnovo di Marcelo Brozovic dicendosi ottimista per l’esito della trattativa (vedi dichiarazioni). Il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, attraverso il proprio account Twitter, aggiunge ulteriori dettagli: “L’Inter vuole che Marcelo Brozovic firmi un nuovo contratto prima di Natale. Presto un nuovo incontro con il suo avvocato per procedere nelle trattative”. L’Inter vorrebbe quindi arrivare a una soluzione entro la fine dell’anno. L’obiettivo è quello di non ritrovarsi nella scomoda posizione di avere un giocatore negli ultimi sei mesi di contratto nel 2022.

Fonte: Twitter – Fabrizio Romano