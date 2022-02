Brozovic-Inter, tutto fatto per il rinnovo. C’è la data per l’annuncio – TS

Marcelo Brozovic è tornato in campo nella serata di ieri contro il Genoa. L’accordo per il rinnovo fra l’Inter ed il croato è ormai cosa fatta. Secondo il Tuttosport, c’è una data per l’annuncio ufficiale

RINNOVO – Marcelo Brozovic e l’Inter hanno trovato l’intesa sul rinnovo da molto tempo. Il croato prolungherà il suo contratto fino al 2026 e guadagnerà circa 6 milioni di euro netti. Per l’annuncio ufficiale, secondo il quotidiano di Torino, servirà attendere che l’avvocatessa che ne cura gli interessi completi l’iter burocratico per l’iscrizione all’albo dei procuratori. Il giorno degli annunci, se le pratiche otterranno il bollo del notaio, potrebbe essere mercoledì o giovedì, subito dopo il derby di Coppa Italia contro il Milan.

Fonte: Tuttosport – S.P