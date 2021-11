Brozovic-Inter, sul rinnovo volontà diversa da Kessié. Perisic valuta – SI

Brozovic anche ieri ha fatto un’ottima partita e c’è ottimismo sul rinnovo di contratto. Durante Sportitalia Mercato Pedullà consiglia l’Inter di riprendere i contatti con Perisic, visto che anche lui è in scadenza.

I CROATI – Sul rinnovo di Marcelo Brozovic c’è ottimismo per Alfredo Pedullà: «Io mi fido delle parole di Giuseppe Marotta, che già un mese fa interpellato si era detto ottimista sui rinnovi importanti. L’ha ribadito anche ieri (vedi articolo), io credo che la volontà di Brozovic sia diversa da quella di Franck Kessié, almeno in questo momento. Se ne parla poco e bisognerebbe parlarne di più, ma spero per l’Inter che possano riprendere per i capelli Ivan Perisic. Sta vivendo il suo miglior momento da quando è in Italia: gli ultimi due mesi sono stati devastanti, ieri è stato il migliore in campo».

LA SITUAZIONE – Se per Brozovic ci sono possibilità concrete di chiudere a breve per Perisic, stando a Pedullà, c’è altro: «Il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Bundesliga, anche perché ricordiamo che il suo ingaggio è di cinque milioni e l’Inter non credo glieli voglia dare. Però poi hai anche la necessità, alla luce delle ultime partite, di affrontarlo questo discorso. Ieri ha parlato Perisic e ha lasciato una porta aperta: ha fatto capire che sta guardando altrove, la Bundesliga ritiene che sia il suo campionati di riferimento. Io non ho grandi riscontri su Filip Kostic all’Inter, penso che debba cercare di recuperare una posizione su Perisic. Vero che compirà trentatré anni a febbraio, però l’ultimo Perisic è devastante».