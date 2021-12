Brozovic-Inter, si avvicina il rinnovo: le cifre. Più difficile per Perisic – TS

Nell’edizione odierna del Tuttosport si parla della situazione relativa al rinnovo di contratto di Brozovic con l’Inter. L’intesa tra le parti è vicina. Più difficile, invece, per Perisic

INTESA – L’Inter e Brozovic sono sempre più vicini. L’entourage del calciatore e la società nerazzurra, secondo quanto riferito dal quotidiano, sono ancora leggermente distanti sulle cifre. Gli agenti del calciatore chiedono 7,5 milioni all’anno, l’Inter ne offre 5,5. Il prossimo faccia a faccia però dovrebbe essere quello decisivo per la fumata bianca, con il croato pronto ad accettare l’offerta da 6 milioni annui messa sul tavolo dalla dirigenza nerazzurra. Più difficile, invece, la questione relativa a Perisic: l’esterno, cresciuto notevolmente di rendimento, chiede un triennale da 6 milioni di euro, troppi per le casse dell’Inter, che non vorrebbe andare oltre ad un biennale da 3,5.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini