Brozovic, l’Inter ripropone l’invito agli agenti: incontro a breve – CdS

Brozovic in scadenza, e i suoi agenti non hanno trovato ancora il tempo per fare una visita in Viale della Liberazione. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’entourage ha risposto positivamente all’ennesimo invito da parte della dirigenza dell’Inter: presto l’incontro.

RINNOVO – L’entourage di Brozovic non ha ancora incontrato la dirigenza dell’Inter per discutere del rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2022. Secondo il quotidiano romano, però, qualcosa negli ultimi giorni è cambiato. Gli agenti hanno dato l’OK a vedersi “a breve”. Possibile che il faccia a faccia arrivi già la prossima settimana o quella successiva, quando a San Siro andrà in scena la sfida di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Questo primo incontro di certo servirà a capire intanto se ci sono proposte concrete per il giocatore, e soprattutto per capire la distanza tra domanda e offerta (l’Inter è pronta ad arrivare a 5,5 milioni più bonus rispetto agli attuali 4,2). Per Skriniar e de Vrij, in scadenza nel 2023, i discorsi sono rinviati nel 2022 come per gli altri in scadenza a giugno.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti