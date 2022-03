Brozovic-Inter, il rinnovo sembra non arrivare più: cosa manca tra le parti

Il rinnovo tra Brozovic e l’Inter sembra non arrivare più. Il momento no in termini di risultati per il club nerazzurro ha rallentato un po’ la situazione. Ma filtra serenità e ottimismo

COSA MANCA − Marcelo Brozovic rinnoverà con l’Inter. Questo è certo. A riportarlo è Luca Marchetti, in collegamento su Sky Sport durante l’edizione ‘23‘. Tra il croato e il club nerazzurro manca soltanto l’ufficialità. C’è un accordo sostanziale tra le parti con il giocatore che andrà a guadagnare 6,5 milioni di euro per quattro anni. Contratto, dunque, fino al 2026. L’accordo formale non è ancora stato annunciato probabilmente per il momento un po’ così dell’Inter in campionato.