Brozovic-Inter, rinnovo firmato da oltre un mese! Due club lo avevano sondato

Per Brozovic ieri è finalmente arrivato l’annuncio del rinnovo di contratto con l’Inter (vedi articolo). Il giornalista Romano, nel suo podcast Here We Go, segnala qual è stata la data in cui ha firmato il prolungamento e perché si è dovuto aspettare.

TUTTO TRANQUILLO – Fabrizio Romano non aveva dubbi sul prolungamento del numero 77, e ora spiega perché: «Marcelo Brozovic ha rinnovato con l’Inter fino al 2026, sei milioni di euro all’anno più bonus. Perché non si è annunciato prima? C’era da registrare gli agenti all’albo. Bisognava fare questo passaggio formale, bisognava completare dei documenti. Ma Brozovic il suo contratto con l’Inter l’ha firmato il 21 febbraio, alle 11 di mattina in sede. Da lì in poi è partita tutta la trafila, ma era tutto fatto dal 21 febbraio. Parole importanti: ha confermato di non aver mai parlato con altri club, ed è la verità. Ci sono state due squadre che hanno provato a sondare Brozovic per capire se si potesse fare una proposta, ma ha dato priorità all’Inter. Si cercherà un vice: Matias Vecino andrà via a zero, Arturo Vidal anche. L’Inter vuole prendere un giocatore lì, bisognerà vedere il budget ma c’è quel tipo di ruolo da coprire».