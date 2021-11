Brozovic-Inter, un problema per il rinnovo. Croato deve decidere in fretta

Ci sarebbe un problema per quanto riguarda il possibile rinnovo del centrocampista Marcelo Brozovic in scadenza di contratto con l’Inter.

RINNOVO – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi su Sky Sport 24, il rinnovo di Ivan Perisic non è argomento caldo in casa Inter. Lo è invece quello di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è il giocatore che corre di più in Serie A davanti a Barak del Verona e Cristante della Roma. Ha vinto il premio di migliore in campo in 3 partite su 4 in Champions League.

PROBLEMA – Il problema sarebbe che finora i suoi rappresentanti non avrebbero risposto agli inviti del club nerazzurro. Probabilmente staranno esplorando tutte le soluzioni per l’anno prossimo. Il giocatore però dovrà decidere in fretta il suo futuro. La società meneghina vorrebbe arrivare ad una conclusione in un senso o nell’altro. L’operazione sarebbe difficile, ma non impossibile.

Fonte: Sky Sport 24 – Matteo Barzaghi