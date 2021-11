Brozovic-Inter, primo contatto: ottimismo da entrambe le parti – Sky

Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi è arrivato il primo incontro tra l’Inter e l’entourage di Marcelo Brozovic per parlare del rinnovo. Ancora nessuna trattativa, ma c’è ottimismo da entrambe le parti per proseguire insieme.

RINNOVO – Torna l’ottimismo per il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter. Secondo il giornalista Leo Di Bello di Sky Sport, oggi è arrivato il primo incontro ‘esplorativo’. Con la trattativa pronta a entrare nel vivo. Queste le sue parole: «Oggi c’è stato un primo approccio in cui l’Inter ha manifestato la volontà di rinnovare il contratto. La trattativa non è ancora iniziata, ma c’è stato un incontro dove si è iniziato a discutere. Nelle prossime settimane si entrerà nel vivo e c’è ottimismo da entrambe le parti. Brozovic vuole restare, l’Inter vuole trovare la formula giusta, nelle prossime settimane arriveranno altri incontri».