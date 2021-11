Brozovic-Inter, missione Marotta e Ausilio. L’altro incontro in chiave rinnovo

Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero al lavoro per cercare di trovare un accordo per il rinnovo di Marcelo Brozovic (e non solo).

BROZOVIC – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi su Sky Sport 24, la missione di Beppe Marotta e Piero Ausilio è trovare un accordo con Marcelo Brozovic e il suo entourage per prolungare il contratto del centrocampista croato in scadenza a giugno 2022. La trattativa dovrebbe ancora entrare nel vivo, ma la speranza dell’Inter sarebbe quella di arrivare all’accordo nel giro di qualche settimana o al massimo a dicembre.

DIMARCO – Un altro incontro in chiave rinnovo dovrebbe riguardare Federico Dimarco. Ma la scadenza del suo contratto è tra un anno e mezzo, ma il club nerazzurro vorrebbe definire al più presto la posizione del terzino.

PERISIC E HANDANOVIC – Sul tavolo dei rinnovi non ci sarebbero Ivan Perisic e Samir Handanovic, in scadenza a giugno, ma le loro posizioni non dovrebbero cadere nel dimenticatoio.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi