Brozovic-Inter, lavori in corso e ottimismo. Anche i club esteri hanno capito

L’Inter avrebbe intenzione di arrivare all’accordo per il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic il prima possibile: i dettagli sulle cifre.

RINNOVO – Queste le parole di Fabrizio Romano sul rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter all’interno del suo podcast, The Here We Go. «Intorno ai 5 milioni e mezzo è poi la cifra che dovrebbe mettere d’accordo tutti, Inter e Brozovic. Adesso si stanno studiando le carte, i contratti per arrivare all’accordo definitivo prima possibile. Ma lavori in corso sempre con ottimismo. Quindi ribadiamo ancora che l’Inter sta lavorando forte su questo discorso di Brozovic, è una delle priorità. Vedremo se poi ci saranno cessioni a centrocampo a gennaio. Se l’Inter sceglierà di restare così. Però sicuramente Brozovic è un giocatore che l’Inter vuole rinnovare prima possibile e su cui sta aumentando l’ottimismo. Anche le altre squadre che si erano avvicinate dall’estero hanno capito che Brozovic alla fine con l’Inter è pronto a dire sì».