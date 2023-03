Brozovic-Inter, da indispensabile a vendibile! I motivi dell’involuzione − TS

Brozovic può partire in estate con Marotta che cercherà di piazzarlo verso una destinazione a lui gradita. In meno di un anno i rapporti tra il croato e l’Inter si stanno deteriorando

IL CAMBIAMENTO − Marcelo Brozovic è passato dall’essere giocatore insostituibile e unico a pedina per il mercato. Il tutto in meno di un anno. A marzo di un anno fa, l’Inter aveva finalmente terminato il suo lungo corteggiamento per il rinnovo del contratto. Prolungamento fino al 2026 a sei milioni l’anno. Adesso la storia è cambiata e il Mondiale ha influito. Alla dirigenza non è andato giù il comportamento del croato, il quale si è sicuramente preservato per la grande kermesse. Da infortunato all’Inter, infatti, è passato nel giro di pochi giorni a splendere con la propria Croazia in Qatar. Dall’altro lato, a Brozovic non è piaciuta la scelta della società di metterlo sul mercato a gennaio nel possibile scambio con Kessié del Barcellona. Insomma tra le parti non scorre più buon sangue. Dal punto di vista tecnico, Brozovic ha avuto un’altra involuzione. Gli acciacchi fisici lo hanno danneggiato in termini di gerarchie e da titolare inamovibile è diventato un co-titolare. Ormai per Inzaghi il centrocampo tipo è quello con Calhanoglu in regia e Barella con Mkhitaryan ai lati. Dunque, anche da questo punto di vista Brozovic non è più indispensabile. Con un Calhanoglu in grande continuità e un Asllani in ascesa, l’Inter potrebbe pensare di sacrificarlo. Dovrà però arrivare un’offerta congrua (35-40 milioni) e una destinazione che vada bene al giocatore.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino