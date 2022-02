Brozovic-Inter, ieri gli agenti del croato a San Siro. Intesa per il rinnovo – TS

Brozovic e l’Inter sono pronti a legarsi insieme per altri anni. Secondo il Tuttosport, l’intesa per il rinnovo del croato è stata trovata. Ieri, intanto, i suoi agenti erano a San Siro

RINNOVO – Siamo alle ultime battute della “telenovela” legata al rinnovo di Brozovic con l’Inter. Secondo il Tuttosport, infatti, l’intesa fra il centrocampista croato, con il contratto attualmente in scadenza a giugno, ed i nerazzurri è stata trovata. Brozovic firmerà un nuovo contratto fino al 2026 con un ingaggio di 6 milioni netti a stagione più bonus. Non manca molto per l’annuncio, vanno sistemati gli ultimi dettagli. A conferma di ciò, scrive il quotidiano torinese, ieri in tribuna a San Siro per assistere ad Inter-Liverpool c’erano anche gli agenti del calciatore. Filtra ottimismo, con il calciatore che ha espresso il desiderio di continuare a vestire i colori nerazzurri.

Fonte: Tuttosport – Masini-Togna